Schleswig (dpa/lno). Der neue Präsident des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts, Malte Sievers, ist am Mittwoch offiziell in das Amt eingeführt worden. Ihm wurde von Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) die Ernennungsurkunde ausgehändigt, wie das Gericht mitteilte. Sievers tritt die Nachfolge von Achim Theis an, der seit 2020 Präsident des Gerichts war und Ende März in den Ruhestand gegangen ist.

Der neue Präsident des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts, Malte Sievers, ist am Mittwoch offiziell in das Amt eingeführt worden. Ihm wurde von Justizstaatssekretär Otto Carstens (CDU) die Ernennungsurkunde ausgehändigt, wie das Gericht mitteilte. Sievers tritt die Nachfolge von Achim Theis an, der seit 2020 Präsident des Gerichts war und Ende März in den Ruhestand gegangen ist.

„Ich freue mich, für das Verwaltungsgericht in einer besonders anspruchsvollen personellen Umbruchphase Verantwortung übernehmen zu können“, sagte Sievers. „Es ist erfreulich, dass viele engagierte junge Richterinnen und Richter in den letzten Jahren den Weg an das Verwaltungsgericht gefunden haben.“ Er freue sich auch auf die Zusammenarbeit mit dem jüngst ernannten Vizepräsidenten Thies Untiedt.

© dpa-infocom, dpa:240515-99-42914/3 (dpa)