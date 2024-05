Kiel (dpa/lno). Angesichts des Fachkräftemangels in Schleswig-Holstein hat sich das Institut für Weltwirtschaft für eine unbürokratische Einwanderung ausgesprochen. „Wir müssen bei der Gewinnung von Fachkräften für Schleswig-Holstein ganz neue Wege gehen“, sagte IfW-Präsident Moritz Schularick am Mittwoch in Kiel. „Dafür müssen wir schnell und unbürokratische junge, motivierte und kluge Menschen aus der ganzen Welt nach Deutschland holen, die dann hier eine Berufsausbildung oder ein Studium beginnen können.“

Nach Schularicks Vorschlag sollten Bewerber weltweit online einen standardisierten Fähigkeitstest machen, wobei es sich um einen Intelligenz-Test handeln soll, der um praktische Problemlösungsfähigkeiten erweitert wurde. Ohne Rücksicht auf die Nationalität würden die Schlauesten dann eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für zunächst fünf Jahre erhalten und in Schleswig-Holstein eine Ausbildung oder ein Studium machen. Sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Programms nach fünf Jahren in den Arbeitsmarkt integriert, bekämen sie der Idee nach eine Niederlassungserlaubnis.

„Durch das vorgeschlagene Programm fallen hohe bürokratische Hürden wie etwa die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen für die Bewerber weg“, erklärte Schularick. Durch den Online-Test habe quasi jeder Mensch auf der Welt die Chance zur Teilnahme.

Auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) forderte Veränderungen und innovative Lösungen, um den drohenden Fachkräftemangel abzuwenden: „Sollte es uns nicht gelingen, den absehbaren Fachkräftemangel zu adressieren, drohen uns Unternehmungsschließungen, ein Schrumpfen der Wirtschaft und am Ende Wohlstandsverluste, die uns alle betreffen werden“, betonte er.

