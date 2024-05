Oststeinbek (dpa/lno). Ein 84 Jahre alter Radfahrer wird auf einem Radweg angefahren und verletzt sich schwer. Ein Autofahrer hat den Senior auf seinem Pedelec vermutlich übersehen, sagt die Polizei.

Ein 84 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Oststeinbek im Kreis Stormarn schwer verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Autofahrer habe den 84-Jährigen aus Hamburg übersehen, als er von einem Supermarktparkplatz nach rechts abbiegen wollte, berichtete die Polizei am Mittwoch. Bei dem Unfall am Dienstag sei der 84-Jährige, der auf einem Radweg fuhr, gestürzt und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

