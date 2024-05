Barmstedt (dpa/lno)-. In Barmstedt wird am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür müssen nach Angaben der Kommune mehr als 1000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Die am Montag bei Baggerarbeiten in Barmstedt (Kreis Pinneberg) entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag um 10.00 Uhr entschärft werden. Währenddessen müssen mehr als 1000 Menschen im Nordosten Barmstedts ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Es werde eine Evakuierungszone von mindestens 500 Meter Radius um den Fundort des Blindgängers eingerichtet.

Die Evakuierung werde ab 8.00 Uhr am Freitag erfolgen, hieß es. Betroffene Einwohnerinnen und Einwohner werden durch die Stadt Barmstedt informiert. Als Aufenthaltsort steht ihnen den Angaben zufolge die Einrichtung des Kreisjugendringes Pinneberg in der Straße Düsterlohe zur Verfügung. Zuvor hatten Medien über den Termin der Entschärfung berichtet.

