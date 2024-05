Itzehoe. Ein langer Prozess um eine schreckliche Tat findet sein Ende. Im Mordprozess um die Messerattacke im Zug bei Brokstedt fällt in Itzehoe das Urteil.

Nach mehr als zehn Monaten Verhandlung fällt am Mittwoch (11.00 Uhr) im Landgericht Itzehoe das Urteil im Mordprozess um die Messerattacke im Regionalzug im schleswig-holsteinischen Brokstedt. Angeklagt ist der 34 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung in vier Fällen. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dazu solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Der Angeklagte habe aus Frust über einen erfolglosen Termin bei der Ausländerbehörde in Kiel gehandelt.

In dem Prozess war es auch um die Frage gegangen, ob der Angeklagte schuldfähig ist. Der Verteidiger hält den 34-Jährigen aufgrund einer psychotischen Störung für nicht schuldfähig und verlangt die Einweisung in eine forensische Psychiatrie. Für den Fall, dass das Gericht dem nicht folgt, plädierte er auf eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren wegen zweifachen Totschlags sowie vierfacher gefährlicher oder schwerer Körperverletzung. Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte das Vorliegen einer Psychose bei Ibrahim A. verneint. Er sei voll schuldfähig.

Ibrahim A. bestritt am Anfang der Verhandlung im Juli 2023 die Tat zunächst, räumte sie später aber ein. Den Erkenntnissen zufolge zog er am Nachmittag des 25. Januar 2023 in dem Zug bei Brokstedt ein Küchenmesser und stach damit auf Fahrgäste ein. Eine 17-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Freund starben, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Tat beschäftigte auch die Politik, weil es Versäumnisse beim Austausch von Informationen zwischen Behörden gegeben hatte.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-31158/2 (dpa)