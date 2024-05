Kiel (dpa/lno). Entweder Holstein Kiel oder St. Pauli wird am Sonntag Meister in der 2. Liga. Für den einen Club gibt es die Meisterschale am Sonntag, für den anderen erst am Montag.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bereitet für die Übergabe der Meisterschale in der 2. Fußball-Bundesliga zwei Standorte vor. Die beiden feststehenden Aufsteiger FC St. Pauli sowie Holstein Kiel können beide noch den Titel gewinnen. Bei einem Kieler Platz eins erhält die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp die Meisterschale direkt nach der Partie bei Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky), wie die DFL am Dienstag mitteilte. Wenn St. Pauli in der parallel stattfindenden Partie bei Wehen Wiesbaden den ersten Platz einfährt, erhält der Hamburger Club die Schale aber erst am Montag bei den Aufstiegsfeierlichkeiten auf dem Spielbudenplatz.

Aktuell steht St. Pauli als Tabellenführer mit 66 Zählern und damit einem Punkt mehr vor dem Verein aus Schleswig-Holstein. Am Sonntag ist geplant, dass DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Ansgar Schwenken, Mitglied der Geschäftsleitung, den Titel überreichen. Einen Tag später würden Geschäftsführer Steffen Merkel und Schwenken die Schale in Hamburg übergeben. Im vergangenen Jahr hatte der 1. FC Heidenheim die Zweitliga-Meisterschaft geholt.

