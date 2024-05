Hamburg (dpa/lno). Nach 13 Jahren in der zweiten Liga wird der FC St. Pauli in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga unterwegs sein - und veröffentlicht dazu ein Musikvideo mit Prominenten.

Zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli das Lied „Ein Traum“ des Hamburger Sängers Axel Bosse umgedichtet: „Ein Traum, ein Traum, ein Traum - come on, you boys in brown!“ singt dabei der Chor „Die Hansemädchen“ auf der Tribüne des Millerntor-Stadions - zu sehen in einem Musik-Video bei Youtube, das nach dem Aufstieg veröffentlicht wurde. Neben St.-Pauli-Fan Bosse treten noch andere Prominente in dem Video auf und singen einige der umgedichteten Zeilen mit, darunter Bela B (Die Ärzte), König Boris (Fettes Brot), „Tagesschau“-Sprecher und St.-Pauli-Triathlet Thorsten Schröder sowie die Rocksängerin Deine Cousine.

Neben den Spielern, die den Aufstieg geschafft haben, wird in den neuen Zeilen auch Trainer Fabian Hürzeler gefeiert. Und die politischen Botschaften, für die der Club bekannt ist: „Fußball has no gender“, „Kein Mensch ist illegal“ oder „Ein anderer Fußball ist möglich“.

