Hamburg (dpa/lno). Die guten Wetteraussichten machen es möglich: Am Freitag läutet Bäderland Hamburg die Freiluftsaison ein und öffnet das Kaifubad. Erstmals gibt es in diesem Jahr in vier Freibädern kostenlose Sonnencreme.

Passend zum Beginn der Hamburger Maiferien eröffnet Bäderland Hamburg am Freitag (17. Mai) die Freibadsaison. Gemeinsam mit den Ganzjahresfreibädern bietet sich dann an sechs Standorten im gesamten Stadtgebiet die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu schwimmen, teilte Bäderland am Dienstag mit. „Ab dem Wochenende werden für Hamburg beständig warme Temperaturen erwartet. Der Freibad-Standort Kaifubad wird von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt. Durch die dazugehörigen Hallenbäder bietet sich den Gästen zudem die Gelegenheit, sich zwischendurch auch mal aufzuwärmen“, sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel.

Neben dem Sommerfreibad sind außerdem nach wie vor die Ganzjahresfreibäder Bille-Bad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad und Parkbad geöffnet. „Damit sind ab Freitag knapp die Hälfte unserer Freiluftangebote in Betrieb. Die noch verbleibenden Sommerfreibäder öffnen wir, sobald sich das Wetter eingespielt hat. Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls es doch noch nicht ganz mitmacht“, so Dietel.

Erstmals stellt Bäderland in Kooperation mit den Asklepios Kliniken in diesem Jahr Gästen an mehreren Standorten kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung. In den Sommerfreibädern Kaifubad, Billstedt, Bondenwald und Naturbad Stadtparksee finden Besucherinnen und Besucher Sonnencreme-Spender vom niederländischen Unternehmen Sundo, die kontaktlos genutzt werden können.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-29113/3 (dpa)