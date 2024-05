Hamburg (dpa/lno). In einem Gebäude in einer Hamburger Grundschule gibt es in der Nacht einen Brand. Die Feuerwehr ist mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ein Gebäude einer Hamburger Grundschule im Stadtteil Jenfeld hat aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach mehreren Einsatzstunden am frühen Dienstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Am Montagabend hatte das Dach des Gebäudes der Schule in der Charlottenburger Straße Feuer gefangen. Das Haus ist noch im Bau. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei bislang nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240514-99-24329/2 (dpa)