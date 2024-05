Hamburg (dpa/lno). Jeden Tag bewältigt die Hamburger Feuerwehr Hunderte Einsätze. Wie viele es im vergangenen Jahr waren und welche Brände besonders viel Arbeit machten - darüber soll der neue Jahresbericht informieren.

Die Hamburger Feuerwehr will am Dienstag (12.30 Uhr) ihren Jahresbericht für 2023 vorstellen. Dabei geht es unter anderem um Rettungseinsätze, Großbrände und Unwetterschäden. Der vermutlich größte Einsatz war der Brand in der Billstraße. Am 9. April 2023 waren auf dem Gelände im Stadtteil Rothenburgsort zunächst mehrere Fahrzeuge, Waschmaschinen und anderes Lagergut in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf einen Komplex von Lagerhallen über. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit insgesamt mehr als 1000 Kräften im Einsatz.

Im Jahr 2022 hatte die Hamburger Feuerwehr eine Rekordzahl an Einsätzen bewältigt. Mehr als 316.000 Mal waren die Einsatzkräfte mit Blaulicht zu Unfällen, medizinischen Notfällen und Bränden sowie Hilfeleistungen unterwegs gewesen. Den neuen Jahresbericht für 2023 wollen Innensenator Andy Grote (SPD) und der kommissarische Leiter der Berufsfeuerwehr, Jörg Sauermann, sowie der Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr, Harald Burghart, präsentieren.

