Hamburg. Nach einer kurzen Partynacht richtet Fabian Hürzeler den Blick auf das Saisonfinale am nächsten Sonntag. Für den Trainer und die Spieler des FC St. Pauli steht fest: „Wir wollen Meister werden.“

Nach dem Aufstieg ist für St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler vor der Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga: „Es ist etwas anderes, wenn in deinem Lebenslauf Aufsteiger steht oder Zweitliga-Meister“, sagte der 31-Jährige am Montag bei einer Medienrunde im Millerntorstadion, in dem die Kiezkicker tags zuvor mit dem 3:1-Sieg über den VfL Osnabrück die Bundesliga-Rückkehr perfekt gemacht hatten.

Das Saisonfinale am nächsten Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist für Hürzeler auch eine „Charakterfrage“. Sollte der FC St. Pauli beim Tabellen-16. Wehen Wiesbaden verlieren, wäre das gleichbedeutend mit dem Abstieg des Erzrivalen FC Hansa Rostock. Für den Coach der Hanseaten steht fest: „Wir wollen Meister werden.“

Die Nacht nach dem Aufstieg war für den 31-Jährigen kurz: „Ich hatte schon um 8.30 Uhr eine medizinische Runde, aber ich habe vorher schon ein wenig geschlafen.“ Auf die Frage, was sein erster Gedanken nach dem Aufwachen gewesen sei, antwortete Hürzeler: „Wie spielen wir gegen Wiesbaden.“ Die Vorbereitung auf das Saisonfinale beginnt am Mittwoch.

Auch Sportchef Andreas Bornemann richtete den Blick in die Zukunft. „Seit gestern haben wir Planungssicherheit“, sagte der 52-Jährige. „Wir können auf einem guten Fundament aufbauen und jetzt die nächsten Schritte machen. Die Bundesliga ist schon ein anderes Level. Wir wissen, was auf uns zukommt, aber wir freuen uns darauf.“

Vereinspräsident Oke Göttlich hob auf den Markenkern des FC St. Pauli ab: „Wir sind ein Verein mit einer Aussage, einer Botschaft.“ Im Gegensatz zu Clubs mit ausgegliederten Profiabteilungen und Geld von Investoren wolle man auch „als mitgliedergeführter Verein erfolgreich sein“. Göttlich weiß aber auch: „Wir spielen nicht mit den Instrumenten, wie andere Vereine, die im Finanzkonzert Bundesliga mitspielen.“

Kurzfristig steht für den Club-Boss die als „Demonstration für Demokratie und Clubkultur“ angekündigte Aufstiegsparty am Pfingstmontag im Visier. Mit Blick auf die mögliche Meisterschale sagte der 48-Jährige mit einem Schmunzeln und so, wie man es von einem St.-Pauli-Funktionär erwarten kann: „Wir hoffen, dass wir etwas übergeben bekommen. Vielleicht schmelzen wir das ein und machen eine 50+1-Trophäe daraus.“

