Fehmarn (dpa/lno). Nach den Windsurfern kommen jetzt die Wingsurfer. Nach dem Umzug vom Schönberger Strand findet vom 17. bis zum 20. Mai erstmals die Deutsche Meisterschaft im Wingfoilen auf Fehmarn statt.

Die Ostseeinsel Fehmarn ist um ein Surf-Event reicher: Nach den Windsurfern kommen auch die Foilsurfer. Vom 17. bis zum 20. Mai finden dort die 4. Deutschen Meisterschaften im Freestyle Wingfoiling statt, wie die Veranstalter mitteilten. Erwartet werden den Angaben zufolge mehr als 50 Vertreter der deutschen und der internationalen Wingfoil-Szene. Beim Wingfoilen gleiten die Surfer mit Hilfe eines aufblasbaren Segels und eines Unterwasserflügels, der für einen geringeren Wasserwiderstand sorgt, über die Wasseroberfläche.

Die Wettkämpfe laufen täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr direkt vor dem Festival-Gelände am Südstrand und werden von Interviews mit Fachleuten und Aktiven begleitet. Parallel dazu gibt es eine Strandmesse mit etwa 40 Ausstellern.

Nachdem das Foil-Festival in den vergangenen drei Jahren am Schönberger Strand im Kreis Plön stattgefunden hat, ist es in diesem Jahr erstmals am Südstrand auf Fehmarn im Kreis Ostholstein zu Gast. Das Festival ist einer von sechs Tourstopps in Deutschland, deren Wertungen in der Jahresrangliste 2024 der Deutschen Wing Foil Vereinigung zusammengefasst werden.

