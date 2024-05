Hamburg. Schweinswale sind eher selten in der Elbe anzutreffen. Doch ab und zu verirren sich die Tiere von der Nordsee in den Fluss. Jetzt wurde dort ein toter Schweinswal entdeckt.

Trauriger Fund am Hamburger Elbstrand: Die Feuerwehr hat am Montagmorgen einen toten Schweinswal aus dem Fluss geborgen. Ein Bootsführer hatte das Tier in der Elbe treibend entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Feuerwehrleute holten den Kadaver in der Nähe von Teufelsbrück an Land und deckten ihn mit einer Plane ab. Mitarbeiter des Hamburger Hygiene-Instituts sollen das tote Tier nun abholen und untersuchen, hieß es weiter.

Nach Angaben von „Schwanenvater“ Olaf Nieß sind Schweinswale eher selten in der Elbe anzutreffen. Doch ab und zu verirrten sich die Tiere von der Nordsee in den Fluss. „Erst vor drei Wochen habe ich zwei, vermutlich drei Schweinswale in der Elbe gesehen“, sagte Nieß, der in Hamburg für die Betreuung der Schwäne zuständig ist, der Deutschen Presse-Agentur.

