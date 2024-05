Kiel (dpa/lno). Viele Flüchtlinge müssen lange auf Sprachkurse warten. Das Land Schleswig-Holstein gibt Millionen Euro, um hier wenigstens etwas Abhilfe zu schaffen.

Mit 4,4 Millionen Euro unterstützt das Land Schleswig-Holstein in diesem Jahr Deutschkurse für Flüchtlinge. Profitieren könnten Menschen, die entweder lange auf ihren Integrationskurs warten müssen oder als Geduldete keinen Zugang dazu haben, teilte das Integrationsministerium am Montag mit. „Sprache ist einer der zentralen Bausteine für gelungene Integration. Deshalb ergänzen wir in Schleswig-Holstein seit Jahren mit unseren eigenen Sprachkursen die vorrangigen Integrationskurse des Bundes“, sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). Mit dem Geld des Landes werden Sprachkurse in Kommunen und Erstaufnahmeeinrichtungen gefördert. Die Koordination übernimmt der Landesverband der Volkshochschulen. Neben den Kursangeboten wird unter anderem auch die begleitende Kinderbeaufsichtigung sowie die Online-Plattform „Deutschkurs-Finder“ gefördert.

© dpa-infocom, dpa:240513-99-15509/2 (dpa)