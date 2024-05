Bimöhlen (dpa/lno). Die Polizei stoppt einen Transporter, der rund 1700 Kilogramm mehr auf die Waage bringt als erlaubt. Grund sind im Laderaum gestapelte Ziegelsteine, die das Fahrzeug in Tieflage zwingen.

Eine Ladung Ziegelsteine hat die Federung eines Transporters auf der A7 so sehr gefordert, dass das Fahrzeug schon fast über den Fahrbahnbelag geschleift ist. Das Fahrzeug wurde angehalten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Kontrolle habe ergeben, dass es um 62 Prozent überladen gewesen sei. Statt der erlaubten 2800 Kilogramm habe das Fahrzeug 4545 Kilogramm auf die Waage gebracht. Das Fahrzeug war der Autobahnpolizei den Angaben zufolge bereits am Mittwoch auf der Autobahn 7 aufgefallen und deshalb auf dem Parkplatz Sielsbrook kontrolliert worden.

Bei der Kontrolle erklärten Fahrer und Beifahrer, sie hätten von ihrem Chef den Auftrag erhalten, eine Ladung Ziegelsteine von Hamburg nach Rendsburg zu transportieren. Die Polizei ordnete an, 1700 Kilogramm Steine abzuladen. Die hätten auf insgesamt drei Fahrzeuge verteilt werden müssen, teilte die Polizei mit. Zusätzlich legte der Fahrer eine gefälschte polnische Fahrerlaubnis vor, sodass ihn jetzt nicht nur ein Bußgeldverfahren wegen der Überladung, sondern auch Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung erwarten.

