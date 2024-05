Hamburg. Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe hat einen Großeinsatz der Polizei in Hamburg ausgelöst. Er habe am späten Sonntagabend Schüsse aus seiner Wohnung in einem Hochhaus in Altona abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Spezialkräfte nahmen ihn schließlich in seiner Wohnung fest. Für Unbeteiligte bestand den Angaben zufolge keine Gefahr. Der Mann sei alkoholisiert gewesen und wohl etwas „freudig durchgedreht“ nach dem Aufstieg des Fußball-Zweitligisten St. Pauli in die Bundesliga, sagte ein Sprecher der Polizei. Kriminalbeamte untersuchten noch in der Nacht seine Wohnung. Berichte, nach denen Schüsse auf Polizeibeamte abgegeben worden seien, bestätigte der Sprecher nicht.

© dpa-infocom, dpa:240513-99-09884/2 (dpa)