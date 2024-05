Hamburg/Kiel/Waren. Blauer Himmel, wenig Wolken und angenehme Temperaturen. Der Norden wird mit angenehm warmem Sonnenwetter beschenkt. Das hat nicht nur zum Hafengeburtstag und zur Müritz-Sail viele Menschen ins Freie gelockt.

Das angenehm warme Wetter hat im Norden Deutschlands zahlreiche Menschen ins Freie gelockt. Allein in Hamburg bummelten Hunderttausende während des Hafengeburtstages an der Elbe entlang. Auch in Waren an der Müritz bei der Müritz-Sail waren Zehntausende unterwegs. Die Strände von Nord- und Ostsee waren ebenfalls gut gefüllt, viele Spaziergänger probierten zumindest mit den Füßen das Wasser aus.

Sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern blieb es freundlich und warm. Und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es auch schön: Zum Wochenbeginn wird es im Norden noch einmal wärmer.

Entlang der Elbe und in Hamburg kann das Thermometer auf 26 Grad Celsius klettern, in Mecklenburg-Vorpommern auf 25 Grad und in Schleswig-Holstein auf 24 Grad. An den Küsten ist es bei 16 bis 20 Grad kühler. Bis zur Wochenmitte hin wird zudem der Wind stärker. „Der Wind bläst zunehmend kräftig. Zur Wochenmitte sind auch stürmische Böen zu erwarten“, sagte DWD-Meteorologe Christian Paulmann am Sonntag in Hamburg.

Der Dienstag wird bei viel Sonne und wenig Wolken der wärmste Tag der Woche. Mittwoch soll ebenfalls ein schöner Sonnentag werden. „Das sind makellose Tage sozusagen.“ Die sollten sehr genossen werden, denn schon ab Donnerstag kündigt sich ein Wetterwechsel mit viel Regen an. Auch Pfingsten könnte damit eine eher nasse Zeit werden.

