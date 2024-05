Hamburg. Der FC St. Pauli hat den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Für viele Fans ist dafür vor allem ein Mann verantwortlich.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli haben die Fans im Millerntor-Stadion vor allem einen Mann gefeiert: Trainer Fabian Hürzeler wurde von den Anhängern zunächst auf Schultern getragen und danach während eines Sky-Interviews mit Bier übergossen.

„Das ist unbeschreiblich. Man hat schon im Spiel gesehen, wie die Fans danach lechzen. Wir konnten den Fans etwas zurückgebe für ihre wahnsinnige Unterstützung über die ganze Saison“, sagte der 31-Jährige dem TV-Sender Sky.

Der jüngste Trainer des deutschen Profifußballs hatte die Hamburger im Dezember 2022 auf dem 15. Tabellenplatz der 2. Bundesliga übernommen. Seit dem 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück am Sonntag ist der sechste Erstliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt. Zum ersten Mal wird der FC St. Pauli in der nächsten Saison auch in einer höheren Liga spielen als der Stadtrivale Hamburger SV.

„Das Ganze hat vor vier Jahren begonnen, als ich mit Timo (Schultz) und Loic (Favé) hier angefangen habe, zu arbeiten“, sagte Hürzeler. „Da haben wir die Basis geschaffen. Jetzt haben wir die Krönung in dieser Saison mit diesem Erfolg.“ Er sei auch „stolz, sagen zu können, dass wir die Nummer eins der Stadt sind.“

© dpa-infocom, dpa:240512-99-05814/2 (dpa)