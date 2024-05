Neuharlingersiel. Boßeln und Klootschießen sind nicht nur Freizeitbeschäftigungen bei Grünkohl-Touren. Die Europameisterschaft mit Sportlerinnen und Sportlern aus mehreren Ländern begeistert auch Touristen.

Die 17. Europameisterschaft im Boßeln und Klootschießen hat nach Einschätzung der Veranstalter weit mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen, darunter viele Touristen. „Die Touristen wundern sich erst und fragen: „Was geht denn hier ab?“, dann feiern sie abends ausgiebig mit unseren Sportlerinnen und Sportlern“, sagte am Sonntag Holger Wilken, Sprecher des Friesischen Klootschießerverbands. In dem Verband sind mehr als 240 Vereine aus Ostfriesland und dem Oldenburger Land organisiert. Gut 300 Werferinnen und Werfer beteiligten sich an der 17. Ausgabe der Friesensport-EM in Neuharlingersiel. In den Küstenort waren Teams aus Schleswig-Holstein, den Niederlanden, Irland und Italien gereist.

„Wir verspüren eine gewisse Euphorie und hoffen, dass der Hype anhält“, sagte Wilken. Die Einnahmen aus der EM werde sein Verband für die Trainer-Ausbildung nutzen. Ziel sei es, noch mehr junge Menschen für das Boßeln und Klootschießen zu gewinnen. Beim Boßeln geht es darum, draußen eine festgelegte Strecke mit möglichst wenig Würfen mit einer Kugel zu bewältigen. Während Boßeln ein Mannschaftssport ist, treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Klootschießen alleine an.

Die Europameisterschaft solle auch zeigen, dass Boßeln ein ernst zu nehmender Leistungssport sei, sagte FKV-Vorsitzender Helfried Goetz vor der EM-Eröffnung. Die Werferinnen und Werfer hätten hart für die EM trainiert. Boßeln sei nicht nur eine Freizeitbeschäftigung im Winter. „Es ist mehr als nur einen Bollerwagen ziehen und Grünkohl essen.“

