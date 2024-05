Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich über einen sonnigen Wochenstart freuen. Während am Sonntag an der Grenze zu Dänemark sowie teilweise an der Nordseeküste noch dichtere Wolkenfelder abziehen, ist es in anderen Regionen bereits heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad auf Fehmarn, 20 Grad in Husum und 22 Grad in Hamburg. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad.

Der Montag wird nach Angaben des DWD trocken und sommerlich warm bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen leichte Wolken auf, es bleibt dennoch klar und trocken. Die Temperaturen sinken dabei auf 9 bis 13 Grad.

Auch am Dienstag strahlt die Sonne. Die Temperaturen steigen an auf 23 Grad in Angeln und bis zu 27 Grad in Hamburg. Die Nacht zum Mittwoch bleibt klar und trocken bei 11 bis 14 Grad.

