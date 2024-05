Kiel (dpa/lno). Zum ersten Mal wird ein Club aus Schleswig-Holstein in der nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga spielen. Das freut auch den Ministerpräsidenten des nördlichsten Bundeslandes.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Holstein Kiel zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert. „Was für ein historischer Tag für Holstein Kiel und für unser ganzes Sportland Schleswig-Holstein. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte hat unser Land einen Erstligisten“, sagte der CDU-Politiker am Samstagabend nach dem entscheidenden 1:1 (1:0) des Zweitliga-Spitzenreiters gegen Fortuna Düsseldorf. „Der ganze Verein hat eine unglaubliche Saison hingelegt und sie heute mit dem Aufstieg ins Oberhaus gekrönt.“

Die Kieler können am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze verdrängt werden und treffen nun in der nächsten Saison zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Bundesliga auf Gegner wie Bayern München, Borussia Dortmund oder den neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen. „Ich freue mich auf den Saison-Ausklang mit diesem Erfolg im Rücken und fiebere schon jetzt den Duellen mit Deutschlands Fußball-Größen in der kommenden Spielzeit entgegen“, sagte Günther.

