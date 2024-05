Kiel (dpa/lno). Unter Jubel ist vor dem Holstein-Stadion in Kiel der Schlusspfiff zu vernehmen gewesen. Hunderte Menschen feierten daraufhin mit Feuerwerk und „Holstein Kiel“-Rufen den Aufstieg des Zweitligisten in das Fußballoberhaus. Da die Fans auch am Zaun des Stadions rüttelten, machte die Polizei deutlich, dass ihnen ein Zutritt ohne Ticket zum Stadion untersagt ist. Zudem fuhren zahlreiche mit Holsteinflaggen geschmückte Autos hupend an den Feiernden vorbei.

Auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) sendete Holstein Kiel, die als erster Verein aus Schleswig-Holstein die Erste Bundesliga erreicht haben, ihre Glückwünsche: „Was für ein Spiel und was für ein besonderer Moment. Ich habe richtig Gänsehaut.“ Auch wenn noch ein Spieltag in der 2. Bundesliga ausstehe, freue sich der gesamte Landtag schon heute auf die kommende Saison im Fußballoberhaus.

Holstein-Trainer Marcel Rapp habe mit dem Team ein Spielsystem kreiert, das mitreißt und schön anzuschauen sei, erklärte Herbst. Nach ihrer Wahrnehmung war zudem der ausgeprägte Zusammenhalt im Team ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Aufstieg.

