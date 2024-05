Kiel. Es ist einer der größten Aufreger dieser Zweitliga-Saison. Beim Spitzenspiel zwischen Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf sorgte ein klares Handspiel für Diskussionen.

Sportvorstand Klaus Allofs von Fortuna Düsseldorf hat während des Zweitliga-Spitzenspiels bei Holstein Kiel deutlich eine offensichtliche Fehlentscheidung von Schiedsrichter Sven Jablonski kritisiert. „Wenn die Hand nicht da ist, dann wäre der Ball ins Tor gegangen“, sagte der frühere Nationalspieler in einem Sky-Interview.

Beim Stand von 1:0 für Kiel hatte Holstein-Verteidiger Patrick Erras einen Kopfball von Vincent Vermeij am Samstagabend kurz vor der Torlinie eindeutig mit der Hand (4.) geklärt. Aber obwohl Jablonski sich die Szene noch einmal auf dem Videobildschirm am Spielfeldrand ansah, gab es Eckball statt Elfmeter. Düsseldorfs Angreifer Felix Klaus war in der Szene auch noch unglücklich mit Kiels Torwart Timon Weiner zusammengestoßen und musste verletzt ausgewechselt werden.

