Schwarzenbek. Ein Lkw-Fahrer kommt auf der A24 von der Fahrbahn ab und nur wenige Zentimeter vor einem Rückhaltebecken zum Stehen. Doch dabei steht er so schräg, dass trotzdem Gefahr droht.

Ein Lastwagenfahrer ist aus zunächst ungeklärter Ursache am Samstag auf der Autobahn 24 im Kreis Herzogtum Lauenburg von der Straße abgekommen und erst kurz vor einem Regenrückhaltebecken zum Stehen gekommen. „Er war nur noch wenige Zentimeter entfernt“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Weil das Fahrzeug dabei zu etwa 45 Grad geneigt stand, drohte es zu kippen. Deshalb war zur Bergung des Lkws schweres Gerät nötig. Er sollte mit Kränen geborgen werden. Die A24 war deshalb in Richtung Berlin zwischen Schwarzenbek und Trittau für mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.

