Hamburg (dpa/lno). Eigentlich wollten sie zum Helfen kommen, doch dann wurden sie angegriffen. Die Besatzung eines Rettungswagens in Hamburg musste bei einem Einsatz selbst den Notruf wählen.

Die Besatzung eines Rettungswagens ist bei einem Einsatz in Hamburg-Billstedt bedroht und angegriffen worden. Das Team habe am Freitagabend einem vermeintlichen Patienten helfen wollen, doch der habe ihnen verbal mit Mord gedroht, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann habe auch versucht, nach den Einsatzkräften zu schlagen. Der Versuch habe jedoch abgewehrt werden können. Ein Rettungswagenmitglied habe schließlich am Funkgerät den Notruf ausgelöst. „Seitens des Rettungsdienstes wurde niemand verletzt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag in Hamburg. Der Mann sei der Polizei übergeben worden.

