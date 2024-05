Hamburg (dpa/lno). Der Betreiber Stromnetz Hamburg geht davon aus, dass der Stromverbrauch weiter ansteigen wird. Deshalb will er schon jetzt investieren. Und zwar viele Milliarden Euro.

Weil künftig immer mehr Strom in Hamburg verbraucht und durch die Netze geleitet werden wird, will der städtische Betreiber Stromnetz Hamburg mehrere Milliarden Euro in den Aus- und Umbau des Netzes investieren. Geplant seien Investitionen von rund fünf Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren, wie Andreas Cerbe, Sprecher der Geschäftsführung von Stromnetz Hamburg, der „Welt am Sonntag“ (Redaktion Hamburg und Norddeutschland/Samstag) sagte.

„Wir sind mit den ersten erforderlichen Netzmaßnahmen, die auch mehr Intelligenz im Netz bedeuten, schon vor Jahren gestartet und haben in den letzten zehn Jahren zwei Milliarden Euro investiert.“ Stromnetz Hamburg könne nicht abwarten und schauen, ob sich die jetzigen Leistungsprognosen vollständig bewahrheiteten. Dazu nehme eine flächendeckende Leistungsverstärkung einfach zu viel Zeit in Anspruch.

Dem Unternehmen zufolge werden die Stromlast, also die durch das Netz geführte Leistung, und der Stromverbrauch in Hamburg deutlich ansteigen. Eine Studie habe eine Erhöhung der Höchstlast von jetzt rund 1600 Megawatt bis auf 2045 auf etwa 3600 Megawatt berechnet, sagte Kevin Meyer, Geschäftsbereichsleiter Assetmanagement bei Stromnetz Hamburg, der „Welt am Sonntag“. Der Stromverbrauch könne demzufolge von derzeit etwa 12 Terrawattstunden im Jahr auf etwa 19 Terrawattstunden bis 2045 ansteigen.

Um den Ausbau mit den dazugehörenden Baustellen - derzeit bis zu 5000 im Jahr - schnell schaffen zu können, seien auch schnellere Genehmigungsverfahren nötig. Die Effizienz müsse unbedingt verbessert werden.

© dpa-infocom, dpa:240511-99-993631/2 (dpa)