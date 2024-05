Hamburg. Trotz Protests kann eine weitere angekündigte Demo der Gruppe Muslim Interaktiv stattfinden. Es soll aber strengere Auflagen geben als bei der vorigen Versammlung.

Die islamistische Gruppe Muslim Interaktiv will am Samstag (16.00 Uhr) erneut in Hamburg auf die Straße gehen. Die Kundgebung im Stadtteil St. Georg ist an strenge Auflagen geknüpft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unter den neun Einzelpunkten findet sich das Verbot, zu Hass oder Gewalt aufzurufen. Auch dürften das Existenzrecht Israels nicht geleugnet und israelische Flaggen nicht verbrannt oder beschädigt werden. Die Polizei erwartet bei der Demo mit dem Titel „Gegen Zensur und Meinungsdiktat“ etwa 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Verboten ist auch, ein Kalifat in Deutschland in Wort, Bild oder Schrift zu fordern. Bei der Demonstration am 27. April war auf Schildern der Schriftzug „Kalifat ist die Lösung“ zu lesen gewesen. In Redebeiträgen war außerdem ein Kalifat als Lösung gesellschaftlicher Probleme in islamischen Staaten gefordert worden.

Anders als vom Anmelder gewünscht darf die Versammlung nur als stationäre Kundgebung stattfinden, ein Demozug ist laut Polizei nicht vorgesehen. Die Versammlungsbehörde meldete eine Gegendemonstration mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

