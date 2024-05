Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein ist ein Bürgerforum ins Leben gerufen worden, um über Lösungen zum Erreichen der Klimaziele zu diskutieren. Insgesamt 50 Bürgerinnen und Bürger aus dem nördlichsten Bundesland seien am Freitag im Landeshaus zusammengekommen, wie das Umweltministerium in Kiel mitteilte. Das Forum soll ein Beteiligungsformat zum Klimaschutzprogramm 2030 der Landesregierung sein.

Insgesamt 3000 Bürgerinnen und Bürger aus allen Kreisen und kreisfreien Städten wurden laut Ministerium per Zufall für das Bürgerforum ermittelt und angeschrieben. Ziel war es, hinsichtlich Alter, Geschlecht, Wohnortgröße und Bildungsabschluss eine größtmögliche Vielfalt derer zu erreichen, die sich dann an der Diskussion beteiligen.

„Die Einbindung der Bevölkerung ist eine wesentliche Voraussetzung für das Erreichen der Klimaschutzziele des Landes und damit für ein dauerhaft gutes Leben in unserem Land“, sagte Klimaschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Klimaschutz brauche gesellschaftlichen Rückhalt, daher sei es der Landesregierung wichtig, die Belange ganz unterschiedlicher Menschen zu berücksichtigen.

Am Wochenende sollen verschiedene Maßnahmen aus dem ersten Entwurf des Klimaschutzprogramms der Landesregierung diskutiert werden. In den kommenden Wochen seien zudem vier Onlinesitzungen und ein Abschlusswochenende Anfang Juni geplant. Die Empfehlungen des Bürgerforums sollen anschließend auf der Klimakonferenz im Juli der Landesregierung übergeben werden und in die Ausgestaltung des Klimaschutzprogramms 2030 einfließen.

