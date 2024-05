Kiel (dpa/lno). Ein Mann zerrt nachts eine Frau in den Kieler Hiroshima-Park und versucht, die 23-Jährige zu vergewaltigen. Nun hoffen die Ermittler auf neue Hinweise durch eine Fernsehsendung.

Die versuchte Vergewaltigung einer 23 Jahre alten Kielerin ist Thema in der ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY... Ungelöst“. Durch die Sendung am Mittwoch (20.15 Uhr) erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse zu dem Fall, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Das Opfer war vor knapp zwei Jahren am 19. Mai 2022 zwischen 2.50 und 3.10 Uhr auf dem Rückweg eines Kneipenbesuches von einem unbekannten Mann angesprochen und in den Hiroshima-Park gedrängt worden. Dort bedrängte und berührte dieser die Frau und versuchte, sie zu vergewaltigen. Ihr gelang jedoch die Flucht.

Bereits im September 2022 veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des Täters. In der Fernsehsendung sollen Teile einer Sounddatei abgespielt werden mit der Stimme des Mannes. Umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 11 hätten bislang keine Hinweise auf den Täter erbracht, wie die Polizei berichtete. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des Täters führen.

