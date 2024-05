Hamburg. Autos, Motorräder oder Feuerzeuge – der 2019 gestorbene Hamburger Schauspieler hat gern gesammelt. Nun hat seine Witwe Teile versteigert.

Um den Nachlass des 2019 gestorbenen Schauspielers Jan Fedder weiter zu bewahren und Orte der Erinnerung schaffen zu können, hat dessen Witwe einen Teil der großen Sammlung des Norddeutschen versteigert. In 26 verschiedenen Auktionen kamen so gut 123.000 Euro zusammen.

Jan-Fedder-Nachlass versteigert: Witwe Marion "überwältigt"

Eine Summe, die Marion Fedder überrascht und begeistert hat. „Ich bin wirklich nach wie vor überwältigt von den vielen Verehrern und der großen Fangemeinde, die Jan immer noch hat. Und freue mich sehr, dass so viele Leute mitgesteigert haben“, sagte sie am Dienstag in Hamburg. Die Beliebtheit sei ungebrochen. „Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung.“

Das meiste Geld wurde am Montagabend wie erwartet mit dem Oldtimer Mercedes Ponton 180 D erlöst. Das Auto aus dem Jahr 1960 wechselte für 70 050 Euro den Besitzer. 101 Gebote wurden zuvor für das gute Stück abgegeben.

Beliebte Hamburger und enge Freunde: Jan Fedder und Tim Mälzer, hier bei einem Adventsessen im Dezember 2011. © Imago/Eventpress

Mehrere Tausend Euro gab es auch für einen in der Vorabendserie „Großstadtrevier“ genutzten Ford Explorer (16.550 Euro) und Fedders Motorrad. Die Moto Guzzi 850 California T3 aus dem Baujahr 1978 wurde für 16 151 Euro versteigert. Alle Angebote waren mit einem Startpreis von einem Euro eingestellt worden.

Jan Fedder bekam Toast-Hawaii-Bräter von Tim Mälzer geschenkt

Versteigert wurde auch ein Toast-Hawaii-Bräter, den Jan Fedder von Fernsehkoch Tim Mälzer zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Dieser Bräter der Marke „Heinzelkoch“ wurde für 1367 Euro ersteigert. Für ein Feuerzeug von Bundeskanzler Helmut Schmidt mit Bundesadler wurden am Ende sogar 8300 Euro geboten. Außerdem wurden unter anderem noch Fotos, ein Garderobenschild, eine Sonnenbrille und eine alte Bravo versteigert.

Marion Fedder zeigte sich zudem davon begeistert, dass auch viele Menschen Kontakt zu ihr aufgenommen und nach weiteren Sammlerstücken gefragt haben. „Die Nachfrage war so hoch, dass ich das wohl nächstes Jahr nochmal mache.“

Autos aus der Fedder-Sammlung habe sie dann allerdings nicht mehr. „Autos sind jetzt aus, aber es gibt ja hier noch viele andere Dinge“, sagte sie lachend. So sei beispielsweise noch ein Flipper-Automat und der Schreibtisch des Schauspielers und Sängers Hans Albers Teil der Sammlung.

"Damit Jan als Legende weiterleben kann"

In den vergangenen Jahren nach dem Tod von Jan Fedder hatte seine Witwe immer wieder wertvolle Besitztümer ihres Mannes versteigert beziehungsweise versteigern lassen. Das so erstandene Geld kam dabei dem Hamburger Michel zugute, den Fedder sehr geschätzt hatte.

Das Geld der neuen Auktionen will Marion Fedder nun nutzen, um den Nachlass ihres Mannes zu erhalten und weitere Erinnerungsplätze schaffen zu können. „Damit Jan als Legende weiterleben kann“, hatte sie dazu im Vorfeld gesagt.

dpa