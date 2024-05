Hamburg (dpa/lno). Der erwartete Frühjahrsaufschwung bleibt aus: Die Arbeitslosenquote bleibt in Hamburg konstant. Positive Entwicklungen verzeichnet die Arbeitsagentur auf dem Ausbildungsmarkt.

Im März ein minimaler Rückgang, nun eine geringe Zunahme - die Zahl der Arbeitslosen bleibt in Hamburg weitgehend konstant. Im April waren in der Hansestadt 87.466 Menschen ohne Job, wie die Agentur für Arbeit Hamburg am Dienstag mitteilte. Das seien 110 Menschen mehr als im März. Die Arbeitslosenquote liegt demnach wie im Vormonat bei 8,0 Prozent, vor einem Jahr hatte sie bei 7,3 Prozent gelegen.

„Im vierten Monat in Folge liegt die Arbeitslosigkeit über 87.000“, sagte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock. „Die erhoffte Frühjahrsbelebung bleibt damit ähnlich wie im Vorjahr doch leicht hinter den Erwartungen zurück.“ Den größten Anteil unter den arbeitslosen Menschen in Hamburg machen dem Arbeitsmarkt-Bericht zufolge mit 57 Prozent Menschen ohne formalen Berufsabschluss aus.

7031 Beschäftigte verloren im April ihre Erwerbstätigkeit, das waren 904 (14,8 Prozent) mehr als im Vormonat. Gleichzeitig nahmen 6250 zuvor arbeitslos gemeldete Menschen einen neuen Job auf - 618 mehr als im März (plus elf Prozent). Offene Stellen gibt es laut Arbeitsagentur viele. So seien im April 3038 Arbeitsplätze neu gemeldet worden, ein Plus von 28,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Einen deutlichen Rückgang verzeichnete Hamburg bei den arbeitslos gemeldeten Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren. Im April waren laut Bericht 1101 junge Menschen auf der Suche nach einer Stelle, im März waren es noch 1239 Jugendliche gewesen (minus 11,1 Prozent).

Mit Blick auf den Hamburger Ausbildungsmarkt berichtete Fock, die Zahl der verfügbaren Ausbildungsplätze sei im Ausbildungsjahr 2023/24 um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zuletzt seien 9090 Ausbildungsplätze gemeldet worden, davon 8965 betriebliche Stellen. „Damit einhergehend steigt aber auch die Anzahl unbesetzter Vakanzen“, ergänzte Fock. Die meisten Ausbildungsstellen gibt es laut Hamburger Agentur für Arbeit im Handel und in der Kfz-Branche.

Bei den gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern zeige sich eine Wende nach einem mehrjährigen Abwärtstrend. „Im Fünfjahres-Vergleich erlebt der Hamburger Ausbildungsmarkt erstmals wieder positive Zahlen, im Vergleich zum Vormonat wurden 277 mehr Bewerbende registriert.“ Im April 2024 seien 5044 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet worden. Die Bundesagentur für Arbeit griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.

