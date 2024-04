Hamburg. Die 92-Jährige war zuletzt am Dienstagmittag gesehen worden, seitdem wird sie vermisst. Hinweise aus der Bevölkerung sollen helfen.

Weil die Bemühungen der Polizei Hamburg bislang ohne Erfolg blieben, suchen die Beamten jetzt öffentlich nach Irma Dreistein. Die 92-jährige Seniorin war zuletzt am Dienstagmittag, 8. April, in ihrer Unterbringung in der August-Kroogmann-Straße in Farmsen-Berne gesehen worden. Seitdem wird sie vermisst.

Die Seniorin habe Orientierungsschwierigkeiten und sei gehbehindert, heißt es von der Polizei. Außerdem ist sie möglicherweise ohne Schuhe und mit einem schwarzen Rollator unterwegs.

Polizei Hamburg sucht vermisste Seniorin aus Farmsen-Berne

Das Amtsgericht Hamburg hat einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Polizei sucht jetzt mit folgenden Hinweisen nach der Vermissten:

Circa 1,55 bis 1,65 Meter groß

Sehr schlanke Statur

Kurze, graue Haare

Schwarz-weiß-gestreifter Pullover und, oder Strickjacke mit gelb-schwarzem Leopardenmuster, sowie eine dunkle Hose

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Seniorin geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, kann sich auch direkt an den polizeilichen Notruf unter 110 wenden.

