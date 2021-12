Mutmaßliches Oberhaupt von Menschenhändlerring gefasst

Madrid/Hamburg. Eine der drei meistgesuchten Personen Spaniens ist in Hamburg gefasst worden. Das mutmaßliche Oberhaupt eines vor allem in Spanien tätigen Menschenhändlerrings sei bereits am Mittwochabend von Zivilfahndern in einer Wohnung der norddeutschen Stadt verhaftet worden, teilte die spanische Polizei am Freitag mit. Demnach handelt es sich um "La Diabla", "Die Teufelin" - eine in Spanien bekannte Transfrau, die auch auf der Europol-Liste der meistgesuchten Personen war.

Die spanischen Behörden werfen ihr neben Menschenhandel unter anderem Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Organisation vor. Die Polizei Hamburg meldete am Freitag die Verhaftung eines 34 Jahre alten Venezolaners im Stadtteil Hohenfelde, der nun den spanischen Behörden überstellt werden solle. Weitere Angaben zur Identität der Person machte die Polizei Hamburg zunächst jedoch nicht.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-249499/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg