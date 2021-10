Schwere Auswärtsspiele: HSV und Kiel sind im Pokaleinsatz

Hamburg/Kiel. Die norddeutschen Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und Hamburger SV kämpfen am Dienstag in schweren Auswärtsspielen um den Einzug ins Achtelfinale des lukrativen DFB-Pokalwettbewerbs. Die Kieler mit ihrem neuen Trainer Marcel Rapp treten beim Bundesligisten TSG Hoffenheim an (18.30 Uhr) an, bei dem Rapp zuletzt als U19-Coach tätig war. Der HSV muss sich mit dem 1. FC Nürnberg auseinandersetzen (20.45 Uhr), wo der frühere HSV-Fußballlehrer Dieter Hecking nun als Sportvorstand tätig ist. Neben dem Prestige steht auch viel Geld auf dem Spiel: Es geht für die Vereine im Kampf um den Sprung ins Achtelfinale um 515.000 Euro Gage. Alle DFB-Pokalspiele werden live vom TV-Sender Sky übertragen.

