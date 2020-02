Hamburg. Noch gibt es keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion in Norddeutschland. Doch die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt, auch im Norden gibt es immer wieder Verdachtsfälle, wie im niedersächsischen Lüneburg. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Und auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sind die Auswirkungen des Coronavirus bereits zu spüren.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen:

Gesundheitssenatorin: Hamburg ist gut vorbereitet

Zur Vermeidung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) die Hamburger zu persönlichen Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. „Am wichtigsten ist Niesen und Husten am besten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch“, erklärte die Senatorin am Donnerstag. Wie bei der Grippe gelte: „Häufig Hände waschen, Händeschütteln und Gesichtskontakt vermeiden.“ Die Verwendung von Atemmasken sei dagegen kaum von Nutzen für die breite Bevölkerung. Nach Angaben der Drogeriemarktkette dm und von Geschäften in Hamburg sind die Masken derzeit auch nahezu vergriffen. Desinfektionsmittel sind stark nachgefragt.

Ein Informationszettel für Kunden hängt am Eingang zu einem Hamburger Drogeriemarkt.

Es gebe bislang keine bestätigte Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt, erklärte die Gesundheitsbehörde. Prüfer-Storcks versicherte aber: „Wir sind in Hamburg gut vorbereitet.“ Die vor drei Wochen gegründete Taskforce in der Gesundheitsbehörde tausche sich mindestens einmal pro Tag mit Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen sowie der Feuerwehr aus.

Die Behörden der Stadt berieten darüber, wie Kitas, Schulen, der öffentliche Nahverkehr und Organisatoren von Großveranstaltungen auf einen möglichen Coronavirus-Ausbruch vorzubereiten sind. Für den Ernstfall gebe es Pandemiepläne.

Bahn erstattet Fahrpreis bei virusbedingtem Veranstaltungsausfall

Fahrgäste der Deutschen Bahn können sich in bestimmten Fällen den Fahrpreis kostenfrei erstatten lassen, wenn ihr Reiseanlass aufgrund des neuartigen Coronavirus entfällt. Das gelte für den Fernverkehr beispielsweise, wenn eine Messe, ein Konzert oder ein Sportereignis wegen des Virus offiziell abgesagt werde, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Diese Kulanz gilt auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne steht sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien.

Das Bundesunternehmen betonte, es sei auf eine Ausbreitung des Virus vorbereitet. Derzeit gebe es für die Kunden keine Einschränkungen. Sollten die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der Bereich gesperrt und nach der Fahrt gereinigt und desinfiziert. Fahrgäste würden dann aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, damit die Behörden sie bei Bedarf erreichen können. Dafür werde auch eine Hotline eingerichtet.

Hamburger Behörden bereiten sich auf Pandemiefall vor

Zurzeit werden die Pandemiepläne aller Behörden aktualisiert. Mit diesen Maßnahmen soll die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Behörden auch im Ernstfall sichergestellt werden. Dazu gehören zum Beispiel das reibungslose Funktionieren der technischen Infrastruktur und Kommunikation und die personelle Besetzung der wichtigen Fachbereiche auch in Krisen- und Ferienzeiten. Der Pandemiefall ist bisher nicht ausgerufen worden.

Ausstiegskarten werden an Fluggäste verteilt

Wie die Hamburger Gesundheitsbehörde mitteilt, werden in Flugzeugen für Reisende aus betroffenen Gebieten sogenannte Ausstiegskarten verteilt. Darauf sind Aufenthaltsorte, Sitzplatznummer sowie Wohnadressen erfasst. Diese Maßnahme soll laut Bundesregierung auch auf die Bahn und Fernbusse ausgeweitet werden, die aus betroffenen Gebieten kommen. Weitere Informationen dazu sind auf den Internetseiten des Bundesgesundheitsministeriums erhältlich.

Coronavirus: Hamburger Flughafen hat Maßnahmen verstärkt

Vor dem Urlauberansturm an diesem Wochenende hat der Hamburger Flughafen seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verstärkt. Die Sanitärräumen seien mit Desinfektionsmittel ausgestattet worden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Zudem seien große Plakate mit Informationen auch auf Chinesisch und Farsi (Persisch) aufgestellt worden. Der Flugbetrieb laufe ohne Einschränkungen.

Flughafen Hamburg hat seine Maßnahmen gegen Ausbreitung des Coronavirus verstärkt.

Foto: dpa

Mit Beginn der Märzferien erwartet der Helmut-Schmidt-Flughafen den ersten größeren Zulauf an Urlaubern in diesem Jahr. So starten von Freitag bis Montag rund 95.000 Menschen ins Urlaubsvergnügen. Beliebt seien die Ziele in den Skigebieten der Alpen, hieß es. Der Leiter der Virologie in der Berliner Charité, Prof. Christian Drosten, sagte dem Sender NDR Info auf die Frage, ob er persönlich auch nach Italien reisen würde: „Ja, also ich würde natürlich nach Italien reisen. Ich glaube nicht, dass die Infektionsdichte so hoch ist, dass man sich rein zufällig und schnell infiziert.“

UKE-Professorin: Kinder weniger stark vom Coronavirus betroffen

Kinder sind vom Coronavirus weniger stark betroffen als Erwachsene. "Momentan stellt es sich so dar, als seien Kinder weniger stark betroffen als Erwachsene und als hätten sie leichtere Verläufe und oft kaum Symptome", sagte die UKE-Professorin Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie, am Donnerstag dem Abendblatt. "Warum das so ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen."

Professorin Marylyn Addo leitet die Infektologie am UKE.

Foto: Michael Rauhe / HA

HSV-Trainer Hecking über Coronavirus

HSV-Trainer Dieter Hecking macht sich vor der Reise zum Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue keine Sorgen wegen des Coronavirus. „Wir reisen ganz normal. Da bin ich auch zu sehr Pragmatiker“, sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

„Man kann sich auch nicht vor allem schützen. So gehe ich damit um. Das ist meine persönliche Meinung“, sagte Hecking. Mannschaftsarzt Götz Welsch habe das „sehr, sehr gut im Blick".

Coronavirus: Hamburgs Schulbehörde schreibt alle Eltern an

Mit einem Schreiben an die Schulleitungen, das pädagogische Personal, das Verwaltungspersonal sowie alle Eltern will Hamburgs Schulbehörde für das Thema Coronavirus sensibilisieren. In dem Brief empfiehlt der Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack Reisenden, die in den Frühjahrsferien Urlaub machen, sich auf bestimmten Internetseiten des Auswärtigen Amtes und des Robert Koch-Instituts über das Coronavirus zu informieren.

Zudem werden in dem Schreiben Informations- und Kontaktmöglichkeiten genannt, sollte jemand den Verdacht haben, sich infiziert zu haben. "Bitte beachten Sie, dass – sollte es einen begründeten Verdacht auf eine Infektion geben – auf jeden Fall der Kontakt zu weiteren Personen zu vermeiden und ein Schulbesuch ohne vorherige Klärung nicht möglich ist", heißt es in dem Brief, den viele Eltern am Donnerstagmittag per E-Mail erhalten haben.

Landkreis Lüneburg richtet Bürgertelefon ein

Für Fragen zum Coronavirus hat der Landkreis Lüneburg ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Nummer 04131/26-1000 sind die Mitarbeiter montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreises.

Coronavirus: Mangel an Desinfektionsmitteln in Apotheken

Viele Menschen in Hamburg wollen sich unter anderem mit Desinfektionsmitteln vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Doch wegen der hohen Nachfrage herrscht in Hamburgs Apotheken mittlerweile ein Mangel an geeigneten Desinfektionsmitteln. "Es sind noch vier Flaschen da, dann sind wir ausverkauft", sagte eine Apothekerin aus Lokstedt am Donnerstag, die anonym bleiben möchte. "Wann die Mittel wieder lieferbar sind, kann ich nicht sagen."

In anderen Stadtteilen ist die Lage ähnlich. "Wir haben seit 9 Uhr geöffnet, jeder zweite Einkauf waren Desinfektionsmittel", sagte eine Apothekerin aus Ottensen. "Jetzt, zwei Stunden später, ist nichts mehr da. Wir haben nachbestellt, wissen aber nicht, wie schnell die Hersteller reagieren." Da es sich bei dem Coronavirus um eine virale Infektion handelt, sind lediglich anti-virale Mittel wie Sterillium zum Schutz geeignet. Wann der Engpass an Desinfektionsmitteln in den Apotheken behoben sein wird, ist nicht abzusehen. Eine Apothekerin aus Eimsbüttel sagte am Donnerstag: „Das Einzige, was momentan hilft, ist, sich regelmäßig mit Seife die Hände zu waschen“.

Coronavirus: Container-Stellflächen in Hamburg werden knapp

Im Hamburger Hafen und auch in Bremerhaven werden wegen des neuartigen Coronavirus die Stellflächen für Container knapp. „Wir sehen einen Stau europäischer Container“, sagte Steffen Leuthold, Sprecher des Terminalbetreibers Eurogate, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Donnerstag. Aus Europa würden immer weniger Waren Richtung China verschifft, nun stapelten sich die Container.

Eurogate betreibt die Containerterminals in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Export-Container, die dort nicht gelagert werden können, müssten entweder auf Ausweichflächen außerhalb des Hafens zwischengelagert oder am Ursprungsort zurückgehalten werden, sagte der Sprecher. „Import-Container werden weiterhin so schnell wie möglich auf Bahn und Straße weitertransportiert.“

In China fahren infolge der Epidemie derzeit deutlich weniger Containerschiffe Richtung Europa los, wie der Eurogate-Sprecher weiter sagte. „Das werden wir in etwa vier Wochen zu spüren bekommen.“

Coronavirus: Wo sich Hamburger informieren können

Die Stadt Hamburg informiert die Bürger auf einer Internetseite der Gesundheitsbehörde über das Coronavirus. Auf der Seite wird auch beantwortet, wie Hamburg im Fall einer ungewöhnlichen Seuchenlage aufgestellt ist.

Weitere Infos zum Coronavirus finden Sie hier:

Conti in Hannover begrenzt Reisen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus erhöht der weltweit vernetzte Autozulieferer Continental, der seinen Sitz in Hannover hat, seine Vorsichtsmaßnahmen. „Wir haben Geschäftsreisen von und nach China sowie Südkorea und in Teile Italiens eingeschränkt“, hieß es am Donnerstag vom Dax-Konzern in Hannover.

Außerdem werde der Gesundheitsschutz für die Belegschaft verstärkt: Man unterstütze die einzelnen Standorte „mit der Lieferung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter“. Conti hat Fabriken und Niederlassungen auf allen Kontinenten. In China, wo die Corona-Epidemie ausbrach, hatte das Unternehmen die Produktion nach zeitweiligen Unterbrechungen seit dem 10. Februar wieder schrittweise aufgenommen.

Ärzte beklagen Mangel an Schutzausrüstung

Der in Hamburg ansässige Ärztenachrichtendienst hat eine Blitzumfrage unter mehr als 1000 Haus- und Fachärzten zum Thema Corona durchgeführt. Das Ergebnis: Drei Viertel der Befragten beklagten, dass sie nicht genug Info- und Aufklärungsmaterial für Patienten hätten. Außerdem seien Tests, Schutzanzüge und Atemschutzmasken nicht mehr bestellbar – oder nur zu horrenden Preisen.

An der Online-Umfrage nahmen 1097 Mediziner teil. Davon hält es jeder zweite Arzt (54 Prozent) für „sehr wahrscheinlich“, dass sich in naher Zukunft auch unter den eigenen Patienten Coronavirus-Infizierte befinden. 39 Prozent der Befragten räumen eine prinzipielle Möglichkeit ein, halten das Risiko, dass es einen der eigenen Patienten trifft, jedoch für gering.

Entwarnung in Lüneburg – Patient darf aus Klinik

Im niedersächsischen Lüneburg war am Mittwoch eine Person mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion in das Städtische Klinikum Lüneburg eingewiesen worden. Am Donnerstagmorgen kam die Entwarnung. "Der Patient wurde negativ auf das Coronavirus getestet", sagte Katrin Holzmann, Sprecherin des Landkreises Lüneburg dem Abendblatt. Die Person darf die Klinik somit wieder verlassen. Der Patient war seit gestern Abend in einem Isolierzimmer untergebracht worden.

Katrin Holzmann kündigte an, dass im Kreis Lüneburg am 12 Uhr ein Bürgertelefon zum Thema Coronavirus geschaltet werde.

Coronavirus: Klassenfahrten in Hamburg auf der Kippe?

Anders als ein Gymnasium in Timmendorfer Strand, das einen Italien-Aufenthalt abgebrochen hat, ist in Hamburg bislang noch kein Austausch abgesagt worden. Dennoch gibt es einige Schulen, die ihren Blick nun gen Italien wenden. Zum Beispiel das Wilhelm Gymnasium in Harvestehude. Das altsprachliche Gymnasium schickt seine Neuntklässler jedes Jahr nach Rom.

In diesem Jahr ist geplant, dass sich rund 80 Schüler – drei volle Klassen – vom 20. bis 24. April in der italienischen Hauptstadt aufhalten werden. Schulleiter Martin Richter sagt: „Wir beobachten die Lage ganz entspannt. Es sind noch zwei Monate bis zum Reisetermin.“ Klar sei: „Wir haben immer die Sicherheit der Schüler im Blick.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig die Hände waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Coronavirus: Ein bis zwei Meter Abstand zu Erkrankten halten

Desinfektionsmittel für Hände in Hamburg sehr gefragt

Wer sich in Hamburg Desinfektionsmittel in einer Drogerie, im Supermarkt oder einer Apotheke kaufen möchte, steht derzeit häufig vor leeren Regalen. In vielen Läden ist die Nachfrage in Zeiten des Coronavirus so hoch, dass die Produkte häufig ausverkauft sind.

Auswirkungen des Coronavirus: In einer Edeka-Filiale in Eimsbüttel waren reinigendes Handgel und Desinfektionsmittel für Hände am Donnerstagmorgen ausverkauft.

Foto: privat

Besonders beliebt scheinen während Desinfektionsmittel für die Hände zu sein. Am Donnerstagmorgen waren solche Produkte in einer Edeka-Filiale, in einer naheliegenden Drogerie und einer Apotheke ausverkauft. Darüber hinaus sorgt der Coronavirus in Hamburg bereits für Engpässe bei Medikamenten.

Coronavirus: Verwirrung um den Namen

Am 11. Februar nannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen offiziellen Namen für die neuartige Erkrankung: COVID-19 (coronavirus disease 2019). Die Bezeichnung für den Erreger wurde von 2019-nCoV auf SARS-CoV-2 geändert.