Hamburg. Am Donnerstag geht er in seinem neuen Kinofilm "Die Hochzeit" auf Brautschau, privat scheint er sein Liebesglück bereits gefunden zu haben: Schauspieler Til Schweiger besuchte am Wochenende eine Box-Gala in Hamburg – und kam in Begleitung einer jungen Frau.

Seine neue Freundin? "Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen", bestätigte der 56-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Wir haben uns gerade erst kennengelernt."

Schweigers Sandra zwei Jahre älter als Luna

Laut dem Bericht ist die junge Frau 25 Jahre alt (und damit 31 Jahre jünger als Schweiger und zwei Jahre älter als seine Tochter Luna), heißt Sandra und arbeitet in Hamburg als Grundschullehrerin.

"Die Ansprüche steigen, je älter man wird. Meine Traumfrau sollte ein großes Herz und Empathie haben. Und sie sollte selbstständig sein", sagte der Schauspieler der "Bild am Sonntag".

Til Schweiger und seine neue Freundin Sandra in Wilhelmsburg.

Foto: imago/Future Images

Til Schweiger trennte sich von Francesca Dutton

Auf dem Box-Event in Wilhelmsburg trat das Paar erstmals öffentlich in Erscheinung. Dort hatte der Hamburger Weltergewichts-Weltmeister des kleinen Boxverbandes IBO, Sebastian Formella (32), seinen Titel verteidigt.

Schweiger, ein Anhänger von Formella, stieg im Anschluss selbst in den Ring, um dem Sportler zu seinem Sieg zu gratulieren.

Wissenswertes zu Til Schweiger:

Til Schweiger ist ein deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur

Bekannt wurde er durch Filme wie "Manta, Manta", "Der bewegte Mann" oder "Knockin' on Heaven's Door"

Seine Schauspielanfänge hatte er als Jo Zenker in der Vorabendserie "Lindenstraße"

Schweiger verkörptert seit 2013 im Hamburger "Tatort" den Hauptkommissar Nick Tschiller

Dana Schweiger rechnete mit Til ab

Zuletzt war Schweiger mit der Produzentin Francesca Dutton aus London zusammen. Das Paar trennte sich jedoch im Februar 2019, seitdem galt der Schauspieler als Single.

Diese Artikel über Til Schweiger könnten Sie auch interessieren:

Til Schweiger ist Vater von vier Kindern – alle aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Dana Schweiger. Die beiden hatten sich 1993 kennengelernt, 1995 geheiratet. Die Scheidung folgte dann 2014. In einem kürzlich erschienenen Buch rechnete Dana Schweiger mit ihrem Mann Til ab.