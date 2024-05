Hamburg. Der 20-Jährige stand offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Beziehungsstreit ist am Sonnabend in Hamburg auf dramatische Weise eskaliert. Nach Angaben der Polizei Hamburg ist im zweiten Obergeschoss einer Wohnung an der Luruper Chaussee (Bahrenfeld) ein Pärchen aneinandergeraten.

Mann stürzt nach Streit mit Partnerin aus zweitem Stock und wird schwer verletzt

In der Folge ist ein 20 Jahre alter Mann kurz nach 18 Uhr vom Balkon der Wohnung in den Innenhof gestürzt. Er erlitt laut Feuerwehr schwere Verletzungen, sei aber ansprechbar gewesen. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus Altona.

Wie genau es zu dem Unglück kam, muss noch ermittelt werden. Nach unbestätigten Informationen stand der Mann unter starkem Alkoholeinfluss. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung über den Fall.

