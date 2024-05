Düsseldorf (ots) - Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Duschen nur der Reinigung diente. Diesen Perspektivwechsel belegt auch eine aktuelle GROHE-Umfrage: 66 % der Deutschen verbinden Duschen mit Entspannung, gefolgt von Me-Time (46 %) und einem morgendlichen Ritual (31 %).[1] Duschen ist zu einem Bestandteil des Lebens geworden, der Tropfen für Tropfen ein Stück Freude in den Alltag bringt. Doch diese Freude ist ebenso vielfältig wie die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse. Ob unterschiedliche Strahlbilder, Produkte in der Lieblingsfarbe oder ganzheitliches Design - Personalisierung ist der Schlüssel zu echtem Duschvergnügen. Wie kann man also sein persönliches Duscherlebnis verbessern? Hier sind fünf Tipps!

1. Die richtige Umgebung schaffen

Eine gemütliche Atmosphäre kann einen Raum gänzlich verändern: 46 % der Befragten aus der Bundesrepublik geben an, dass ihnen Design und eine angenehme Umgebung im Badezimmer wichtig sind.1 Details wie Pflanzen oder spannende Farbakzente verleihen dem Bad eine persönliche Note. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine große Renovierung vorgenommen werden muss. Die GROHE Colors Collection offeriert beispielsweise eine breite Palette an individuellen Optionen: Ob in klassischem Chrom oder stilvollem Schwarz werden hiermit Duschsystem, Armatur und Accessoires im Badezimmer gekonnt in Szene gesetzt.

2. Stimmung erzeugen

Morgens neue Energie tanken und frisch in den Tag starten? Kein Problem mit der richtigen Musik und einem belebenden Wasserstrahl wie GROHE Jet. Obwohl nur 11 % angeben, dass sie oft unter der Dusche singen,1 könnte dies genau das Richtige für diejenigen sein, die morgens etwas mehr Schwung benötigen, um in den Tag zu starten. Oder war der Tag besonders anstrengend? Dann helfen ein paar angezündete Kerzen und beruhigende Musik beim Relaxen. Ein entspannender Dusch-Spray wie GROHE Massage könnte dabei die perfekte Ergänzung für den kleinen Spa-Moment sein.

3. Die passenden Funktionen finden

Bei der Produktwahl sollten die persönlichen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Mehr als 80 % der deutschen Befragten ist es wichtig den Wasserdurchfluss und die Temperatur präzise während des Duschens steuern zu können, gefolgt von der Möglichkeit, einfach zwischen Kopf- und Handbrause zu wechseln (65 %) und dem Wunsch nach wassersparenden Funktionen (54 %).1 Das alles vereint das Duschsystem GROHE Euphoria SmartControl. Dank der SmartControl-Technologie kann das Wasser mühelos durch eine intuitive "Drücken, Drehen, Duschen"-Bedienung gesteuert und zwischen verschiedenen Strahlarten sowie Kopf- und Handbrause gewechselt werden. Die GROHE EcoJoy Technologie vermindert außerdem den Wasserverbrauch ohne den Dusch-Komfort negativ zu beeinflussen.

4. Kleine Gewohnheiten für ein großes Gesamtergebnis

Oft sind es viele kleine Dinge, die zu einem großen Erlebnis führen. Zum Beispiel können duftende Duschgels und Seifen, Peelings oder ätherische Öle zu einem Wellness-Erlebnis beitragen. Wechselduschen mit kaltem und warmem Wasser stimulieren den Körper zusätzlich. Dinge, die im Alltag entspannend wirken, wie beispielsweise das Hören eines Podcasts, bereichern ebenso das Duscherlebnis. Wie auch immer die individuellen Vorlieben aussehen, kleine Gewohnheiten sorgen für große Entspannung.

5. Ordnung halten

Die Routine ist perfekt, die Traumdusche steht und das Bad ist die persönliche Wellness-Oase - jetzt soll es auch so bleiben. 51 % der Deutschen geben an, dass sie Schmutz, Kalk und Schimmel1 beim Duschen stören. Frischluftzufuhr und die Verwendung eines Abziehers nach dem Duschen sind gängige Tipps - umso besser, wenn sich alles leicht reinigen lässt. Die GROHE Tempesta Handbrause zum Beispiel ist mit SpeedClean Anti-Kalk-Silikondüsen und der GROHE Long-Life Finish-Technologie für eine langlebige, schmutz- und kratzfeste Oberfläche ausgestattet. Auch wenn die Handbrause einmal herunterfällt: GROHE Tempesta verhindert mit ShockProof, einem Silikonring, größere Produktschäden.

Ganz gleich, ob alle oder nur einer der Tipps verwendet werden: Duschen ist ein persönlicher Moment, den jeder individuell zu seiner ganz eigenen Wellness-Routine werden lassen kann.

[1] Für die von GROHE beauftragte Umfrage befragte OPINION market research and consulting im März 2024 insgesamt 2.501 Personen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden.

++ Weitere Informationen und Pressematerialien finden Sie unter folgendem LINK (https://app.box.com/s/fqycuxlzhpxazr11j8vrxlthw8ybfo68). +++

Erfahren Sie mehr über unser Duschportfolio (https://www.grohe.de/de_de/badezimmer/duschvergnuegen/) auf unserer Webseite.

Folgen Sie GROHE auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (https://www.facebook.com/GROHE.enjoywater/), Instagram (https://www.instagram.com/grohe_global/?hl=en), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/17888/)und YouTube (https://www.youtube.com/c/GROHE).

Über GROHE

GROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit.

Mit ihren kundenspezifischen Portfolios GROHE QuickFix, GROHE Professional und der Premium-Sub-Brand GROHE SPA bietet die Marke sowohl lebensverbessernde Produktlösungen als auch Services an. Sie alle sind auf die verschiedenen Bedürfnisse von GROHEs professionellen Geschäftspartnern und deren differenzierten Zielgruppen ausgerichtet.

Mit Wasser als Kern des Geschäfts trägt GROHE mit einer ressourcenschonenden Wertschöpfungskette zur Impact Strategy (https://www.lixil.com/en/impact/strategy/impact_strategy.html) von LIXIL bei: von der CO2-neutralen* Produktion über die Vermeidung von unnötigem Plastik in den Produktverpackungen bis hin zu wasser- und energiesparenden Produkttechnologien wie GROHE Everstream, einer wasser-recycelnden Dusche.

*inkludiert CO2-Kompensationsprojekte, mehr auf grohe-x.com/sustainability (https://www.grohe-x.com/de-de/sustainability).

Über LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Rund 55.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind.

Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.

GROHE

Feldmühleplatz 15 - 40545 Düsseldorf - Germany - Telefon: +49(0)211/9130-3030 - www.grohe-x.com

Pressekontakt:

MEDIENKONTAKT Sarah Bagherzadegan Leader, Brand Communications, LIXIL EMENA E-Mail: media@grohe.com

PRESSEBÜRO Markenzeichen GmbH Büro Düsseldorf - Cecilienallee 67, 40474 Düsseldorf Tel. +49 211 9098 04 803 Fax +49 211 90 98 04 84 grohe@markenzeichen.de www.markenzeichen.de

Original-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH