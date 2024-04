Hamburg (ots) - Atilla Eskicioglu gehört zu den Mitgründern der EMR Unternehmensberatung GmbH. Diese unterstützt Gebäudedienstleister unter anderem bei der Personalsuche. Darüber hinaus hat sich der Berater auf die Implementierung digitaler Lösungen für die Branche spezialisiert. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, worauf seine Expertise beruht.

Der Personalmangel ist ein branchenübergreifendes Problem, das auch die Gebäudereinigungsbranche längst nicht mehr verschont. Während Mitarbeiter händeringend gesucht werden, leidet bestehendes Personal zunehmend unter der Mehrbelastung. Umso wichtiger ist es, einen starken Partner an seiner Seite zu haben, der einem aus dieser Situation heraushilft. Ein solcher Partner ist auch Atilla Eskicioglu. Er ist in der Gebäudereinigungsbranche kein Unbekannter und beschäftigt sich als Gründer der EMR Unternehmensberatung GmbH und der Mendato GmbH seit Jahren mit effizienten Lösungen für Gebäudereinigungsunternehmen. Während der Zusammenarbeit mit zahlreichen Firmen bemerkte der Berater immer wieder, dass die Digitalisierung in der Gebäudereinigungsbranche häufig noch kaum oder sogar noch gar nicht angekommen ist. "Ich war erschrocken, in wie vielen Gebäudereinigungsunternehmen die Abläufe immer noch analog geplant werden - und das, obwohl es sich hierbei um hochkomplexe Zusammenhänge handelt", erklärt Atilla Eskicioglu.

"Tatsache ist aber auch, dass den Unternehmen kaum etwas anderes übrig bleibt, denn zufriedenstellende Software-Lösungen, die diese Aufgaben übernehmen, gab es bislang nicht", führt der Experte weiter aus. "Stattdessen kamen die meisten Lösungen bisher von bestehenden Gebäudereinigungsunternehmen und sind daher auch nach deren Prozessen aufgebaut. Das wollten wir ändern und haben durch Gespräche mit hunderten Gebäudereinigungen den besten und effizientesten Weg gefunden." Gemeinsam mit seinem Partner Philipp Geimer gründete er Mendato, eine Software, die speziell auf die Bedürfnisse der Gebäudereinigungsbranche zugeschnitten ist. Dadurch möchte er die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe und Vorgänge effizienter zu gestalten. Das spart in mehrerlei Hinsicht Kosten: Die Prozesse werden optimiert und laufen dadurch schneller ab, Mitarbeiterressourcen können besser verplant und freiwerdende Kapazitäten für andere Aufgaben genutzt werden. Mit der Entwicklung von Mendato stellt Atilla Eskicioglu unter Beweis, dass er sich der Reinigungsbranche verschrieben hat - und das bereits seit vielen Jahren.

Vom BWL-Studenten zum Unternehmensgründer

Atilla Eskicioglu begann seinen Erfolgsweg mit einem BWL-Studium. Nachdem er dieses erfolgreich abgeschlossen hatte, war er in verschiedenen Unternehmen tätig und nahm dort leitende Positionen ein, unter anderem in Marketingagenturen, am Flughafen oder in der Handelskammer. Bereits hier konnte er umfangreiche und vielfältige Erfahrungen sammeln, die ihn auf seinem weiteren beruflichen Weg geprägt haben. Vor allem themenübergreifendes Wissen und wichtige Erkenntnisse hinsichtlich effizienter Ablaufstrukturen machte er sich auch später noch zunutze.

Insbesondere in Betrieben der Handelskammer machte Atilla Eskicioglu immer wieder die Erfahrung, dass dort noch viele Schritte analog durchgeführt werden, was angesichts der Möglichkeiten digitaler Technologien, die viele Prozesse optimieren und beschleunigen können, für ihn unverständlich war. Annähernd gleichzeitig führten verschiedene Einflüsse dazu, dass er einen besonderen Fokus auf die Gebäudereinigungsbranche legte. In diesem Zusammenhang stellte er schließlich fest, dass es für Gebäudedienstleister häufig keine sinnvollen IT-Lösungen gibt, die die täglichen Abläufe optimieren könnten. Deshalb beschloss Atilla Eskicioglu letztlich, selbst etwas gegen diesen Missstand zu unternehmen. Er ging 2019 eine Partnerschaft mit dem IT-Experten Philipp Geimer ein - gemeinsam begannen die Pioniere, an einer Lösung zu arbeiten, die speziell auf die Reinigungsbranche zugeschnitten war.

EMR Unternehmensberatung GmbH: Personal-Recruiting für Gebäudedienstleister

Parallel dazu war Atilla Eskicioglu an der Gründung der EMR Unternehmensberatung GmbH beteiligt. Während der Arbeit an der Software Mendato stellte er immer wieder fest, dass die Gebäudereinigungsbranche nicht nur bezüglich der Digitalisierung, sondern auch bei anderen Aspekten wie Marketing oder Personal-Recruiting kaum auf professionelle Unterstützung zurückgreifen kann. Stattdessen herrscht in der Gesellschaft wenig Wertschätzung für die Arbeit von Reinigungskräften - gleichzeitig möchte jeder in einem sauberen Umfeld arbeiten und leben.

Gemeinsam mit seinem Bruder Arman Eskicioglu und Umut Yalcin gründete Atilla Eskicioglu deshalb die EMR Unternehmensberatung GmbH. EMR steht dabei für "Erfolg mit Reinigung" und fasst das Motto der Agentur prägnant zusammen. Vor allem bei der Suche nach qualifiziertem Personal unterstützt die EMR Unternehmensberatung GmbH Reinigungsunternehmen, doch auch die Gewinnung von Neukunden gehört zu ihrem Angebot.

Mendato: Software-Lösung für Gebäudereinigungsunternehmen

Bei der Software Mendato handelt es sich um ein Tool, das den gesamten Ablauf von Gebäudedienstleistern unterstützen soll. Ursprünglich sollte ausschließlich die Buchhaltung digitalisiert werden, doch schon bald stellte sich heraus, dass die Bedürfnisse in der Branche weitergehen. So kamen nach und nach weitere Funktionen hinzu. Mittlerweile können die Zeiterfassung, die Personalplanung, das Nachunternehmer-Management, das Objektmanagement, das Mitarbeitermanagement, das Controlling und mehr damit bearbeitet werden.

Insgesamt war es Atilla Eskicioglu ein Anliegen, der Gebäudereinigungsbranche die Unterstützung und Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdient hat. Statt selbst täglich bis zur Erschöpfung zu schuften, sollen diese mit Mendato wieder dazu befähigt werden, sich verstärkt der Verwaltung ihres Unternehmens zuzuwenden. Durch die Erfahrung mit hunderten von Firmen konnte er sein Know-how stetig erweitern und in die Optimierung der Software investieren. Die Erfolge sprechen dabei für sich: So arbeiten mittlerweile über 315 Gebäudereinigungen erfolgreich mit Mendato zusammen.

