Das Hamburger Abendblatt begrüßt Sie zur exklusiven Vorstellung.

Wie krönt man einen Kopflosen? Was macht ein Fisch im Vogelkäfig? Was ist das Paradies? Antworten gibt der Cirque Bouffon mit der neuen Show PARAISO.

Lassen Sie sich auf dieser exklusiven Veranstaltung des Hamburger Abendblattes in eine poetische Traumwelt voller Magie entführen. Ganz im Stil des französischen Nouveau Cirque, verzaubert Sie das internationale Künstlerensemble mit Artistenkunst, Komik, Musik, Theater und Tanz.

PARAISO (dt. Paradies) ist die Vorstellung eines wunderbaren, göttlichen Ortes, an dem jeder König oder Königin sein darf.

Inspiriert vom Werk des spätgotischen niederländischen Malers Hieronymus Bosch hat der französische Regisseur Frédéric Zipperlin eine mitreißende neue Show erschaffen, in der es um illustre Figuren und Fabelwesen geht, die zudem viele ungewöhnliche Bildelemente enthält.

Alles ist stets ein wenig anders, als man denkt: Die Protagonisten überraschen mit Eindrücken, Bildern und Emotionen, skurrilen Situationen und traumhafter Magie. Kombiniert mit rauschhaft schönen, sinnlich melancholischen Musikstücken, ist PARAISO eine Show der internationalen Extraklasse.

Ein schillerndes Kaleidoskop und unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Termin Sonntag, 22. September 2024 Ort Zirkuszelt, Heiligengeistfeld,

Eingang C,

20359 Hamburg Beginn 17:30 Uhr Tickets PK1: 39,80 € (statt 47,75 €)

PK2: 32,30 € (statt 38,75 €)

Preise ggf. zzgl. Gebühre

Das Hamburger Abendblatt ist Vermittler. So lange der Vorrat reicht.

Tickets kaufen

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/ oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.

Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die

FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen

oder an datenschutz@funkemedien.de