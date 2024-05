Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten bei Buchung bis 2. September 2024 mit dem Stichwort „TreueProgramm“ 100 € Rabatt auf den Reisepreis sowie 50 € Bordguthaben p. P.

Eine Flussreise ist Erholung pur! Die Bergedorfer Schifffahrtslinie bietet verschiedene Flusstouren an und heißt Sie Willkommen an Bord. Genießen Sie eine Flussreise zur grünen Stadt Polens, Stettin, und erkunden Sie die östlichen Gewässer. Oder erleben Sie 43 Stadtteile Berlins, historische Orte und sagenhafte Landschaften auf der Flussreise „Berlin XL“. Eine einmalige Kombination aus interessanten Schiffsbauwerken im Kontrast zu einem der naturbelassensten Flüsse Europas bietet die Flussreise ins Havelland. Und während der Reise zum Scharmützelsee locken malerische Seenlandschaften und historische Bauwerke rund um Berlin. Sie übernachten abends jeweils in 3- bis 4-Sterne-Hotels inkl. Frühstück, genießen den Tag an Bord inkl. Mittagessen und haben abends Zeit zur freien Verfügung in den schönen Städten. Freuen Sie sich auf vielseitige Touren mit spannenden Highlights!