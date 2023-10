Online-Self-Assessment hilft bei Studienorientierung

Wer herausfinden möchte, welcher Studiengang zu den eigenen Fähigkeiten am besten passt, kann sich per Online-Self-Assessment informieren.

Nürnberg (dpa/tmn). Welches Studium passt zu mir und meinen Fähigkeiten? Wer herausfinden möchte, ob er oder sie zum Beispiel besser bei Mikrotechnik, Medienwirtschaft oder Management aufgehoben ist, kann sich per Online-Self-Assessment (OSA) einen Eindruck verschaffen.

Interessiert an konkreten Studiengängen? Das Portal „abi.de“ der Bundesagentur für Arbeit listet eine sortierte Auswahl von fachspezifischen OSA einiger Hochschulen auf. Zwischen 60 und 90 Minuten dauert es in der Regel, einen davon zu bearbeiten. In dieser Zeit werden Informationen zum Studiengang gegeben und in Fragen zum Beispiel Erwartungen und Interessen abgeglichen.

Noch gar keine Ahnung von der Richtung? Das Online-Angebot „Osa-Portal.de“ hat neben Assessments zu bestimmten Fächern auch fachübergreifende Orientierungstests verlinkt. Zum Beispiel wird anhand eines Fragenkatalogs ein Profil erstellt, das eine erste Orientierung geben kann.

Weiterhin gibt es natürlich auch persönliche Beratungen. Etwa Studienfeldbezogene Beratungstests (SFBT) bei der Agentur für Arbeit oder ein Gespräch bei der Studienberatung einer Hochschule.

