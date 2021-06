An Zukunft denken

An Zukunft denken Nicht nur Geld: Ferienjob kann Kontaktbörse sein

Die Eisdiele ist ein beliebter Ort für Ferienjobs. Vielleicht ist eine Ausbildung in der Gastronomie interessant?.

Jugendliche verdienen sich in Ferienjobs gerne etwas dazu. Doch nicht nur für das Geld lohnt sich ein Einsatz in der freien Zeit. Was gilt es zu beachten?