Treffen per Videokonferenz Betriebsrat muss während Pandemie nicht vor Ort tagen

Arbeitgeber können die Mitglieder des Betriebsrats während der Corona-Pandemie in der Regel nicht dazu zwingen, ihre Sitzung in Präsenz abzuhalten.

Während der Corona-Pandemie dürfen Mitglieder des Betriebsrats per Videokonferenz an Sitzungen teilnehmen. Was aber ist, wenn der Arbeitgeber das nicht duldet? Ein Gericht hat klar entschieden.