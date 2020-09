Zusammenarbeit in Kleingruppen bringt Abwechslung in den Berufsalltag. Das sorgt wiederum für eine freudige Arbeitsatmosphäre.

Mehr Freude an der Arbeit: Diesen Wunsch hegen wohl ziemlich viele Berufstätige. Gute Laune am Arbeitsplatz ist aber keine Sache von Scherzen, sagt ein Experte. Was stattdessen hilft.