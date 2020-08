Schlechte Stimmung Probleme in der Ausbildung offen ansprechen

Wenn es in der Ausbildung hakt, sprechen Auszubildende am besten erstmal mit einer Vertrauensperson.

Gibt es in der Ausbildung oder der Berufsschule Schwierigkeiten, möchte sich so mancher am liebsten verstecken. Warum das genau die falsche Taktik ist.