Große Vielfalt an den Unis Über 20.000 Studiengänge zur Auswahl

Welcher Studiengang soll es sein? Die Auswahl in Deutschland war noch nie so groß.

Studierende in Deutschland haben die Qual der Wahl: Noch nie war die Auswahl an Studiengängen so groß. Das zeigt eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung.