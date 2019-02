In den Vorlesungen an der Hochschule nehmen Studierende vor allem Fachwissen mit. Arbeitgeber setzen bei Bewerbern aber zunehmend auch auf Schlüsselkompetenzen, die darüber hinausgehen.

Nach der Uni als Fachidiot in den Beruf? In der digitalen Arbeitswelt gehören Schlüsselqualifikationen mittlerweile zu den zentralen Anforderungen. Die können Studierende an der Hochschule erlernen. Experten verraten, für wen sich welches Angebot lohnt.