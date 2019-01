Eine gute Hand-Auge-Koordination ist in ihrem Beruf zentral: Die angehende Mikrotechnologin Laura Zweckerl lernt in ihrem Ausbildungsbetrieb die praktische Seite der Herstellung von mikroskopisch kleiner Technik kennen.

