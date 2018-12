In der Arbeitswelt werden Exoskelette in vielen Bereichen bereits immer mehr zum Thema. Sie sollen bei schwerer Arbeit entlasten.

Roboter sind in der Industrie nicht mehr wegzudenken, mancher Arbeitsplatz musste der Technik weichen. Nun werden in vielen Betrieben die Beschäftigten selbst mit sogenannten Exoskletten aufgerüstet. Doch wird die Arbeit so wirklich leichter?